Il 2023 anno di ponti e feste: con 4 giorni di ferie ben piazzati 32 a casa. Ecco il calendario per i lavoratori e quello per gli studenti

TRENTO. Il 2023 sarà l'anno dei ponti e con qualche piccolo accorgimento, piazzando solo 4 giorni di ferie nei punti giusti, sarà possibile fare più di un mese di ferie (be 32 giorni di vacanza se il weekend non si lavora, ovviamente). Per essere sicuri di non sbagliarsi ecco quali sono, calendario alla mano, i ponti all'orizzonte per un anno da record da questo punto di vista.

I ponti del 2023

Si parte a gennaio con l'ormai imminente Epifania: cade di venerdì 6 gennaio e così ecco il primo ponte fino al 9.

Domenica 9 e lunedì 10 aprile si festeggiano Pasqua e Pasquetta, con sabato 8 sono già tre giorni di mini vacanza.

Il 25 aprile, festa della Liberazione, cade di martedì: prendendo lunedì di ferie e attaccandolo al fine settimana si ottengono 4 giorni di vacanza.

Il primo maggio è lunedì, regala un fine settimana lungo cosi come il 2 giugno, festa della Repubblica, che cade di venerdì.

Ferragosto, il 15, sarà martedì: con un solo giorno di ferie se ne fanno 4 di vacanza.

Il primo novembre, festa di Ognissanti, è un mercoledì: qui servono 2 giorni di ferie per guadagnare una vacanza lunga di 5 giorni.

A dicembre la Festa dell'Immacolata, l'8, è un venerdì (tre giorni assicurati con il weekend). Il 25 dicembre, il giorno di Natale, è un lunedì e Santo Stefano un martedì: garantiti 4 giorni di vacanza. San Silvestro, l'ultimo dell'anno, è domenica quindi il primo è lunedì per l'ultimo weekend lungo di questo 2023.

Va ancora meglio agli studenti delle scuole. Questo il calendario delle feste in Trentino fino alla fine dell'anno scolastico.

Calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche

- lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023 (vacanze di Carnevale);

- da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (vacanze di Pasqua);

- martedì 25 aprile 2023 (Anniversario della Liberazione);

- lunedì 1 maggio 2023 (Festa dei lavoratori);

- venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica).



Scuole dell’infanzia

- lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023 (vacanze di Carnevale);

- da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (vacanze di Pasqua);

- martedì 25 aprile 2023 (Anniversario della Liberazione);

- lunedì 1 maggio 2023 (Festa dei lavoratori);

- venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica);

- martedì 15 agosto 2023 (Festa dell’Assunzione), per le scuole a calendario speciale/turistico.