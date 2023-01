Il soccorso alpino piange la morte a 75 anni di Ferrari: ''Grazie per tutto quello che hai donato, Silvano ha avuto un ruolo importante''

PERGINE VALSUGANA. "Grazie Silvano per tutto quello che hai donato", il ricordo del soccorso alpino che piange Ferrari, morto venerdì a 75 anni durante una passeggiata nei boschi. "Ha avuto un ruolo importante per la sua visione lungimirante sulla formazione dei soccorritori e la collaborazione tra stazioni limitrofe".

Originario di Levico ma residente a Pergine, Ferrari stava camminando da solo lungo il sentiero 411 che collega Croce del Chegul e cima Marzola. A quota 1.471 metri all'altezza del Doss dei Corvi è stato, però, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo (Qui articolo).

Il soccorso alpino e il mondo dei soccorsi perde una figura di riferimento, una persona stimata per la professionalità e il grande impegno. E' stato capostazione a Pergine Valsugana. Ma ha aiutato il territorio in generale ha dotarsi di sistemi moderni per la capacità di analizzare le tecniche utilizzate in Europa e in America ma anche per la disponibilità a spostarsi per imparare.

"Tra gli anni Ottanta e Novanta ha avuto un ruolo importante all'interno del soccorso alpino della Valsugana e ha rivoluzionato il sistema in Trentino per la sua visione lungimirante riguardo la formazione dei soccorritori e la collaborazione tra Stazioni limitrofe. Grazie Silvano per tutto quello che hai donato", conclude il soccorso alpino.