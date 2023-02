Incidente tra due auto (FOTO) e un mezzo si schianta contro la macelleria. Due feriti all'ospedale e ingenti danni all'edificio

L'incidente è avvenuto a San Vigilio di Marebbe. A seguito di una collisione con un'altra auto, un veicolo è finito violentemente contro una macelleria. Due feriti portati in ospedale

SAN VIGILIO DI MAREBBE. Incidente tra due auto e un mezzo si è schiantato contro la macelleria. Due le persone trasferite in ospedale e ingenti i danni all'edificio.

L'allerta è scattata intorno alle 18 di oggi, giovedì 23 febbraio, lungo la strada statale 244 all'altezza del centro abitato di San Vigilio di Marebbe in Alto Adige.





Si è verificato un incidente tra due macchine: un impatto molto forte, tanto che un mezzo è stato sbalzato violentemente contro un edificio e una parte della struttura è uscita danneggiata.





Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze della Croce Bianca, vigili del fuoco di San Vigilio di Marebbe e la polizia per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.





L'area è stata messa in sicurezza mentre il personale sanitario ha prestato le cure del caso a due feriti, trasportati all'ospedale di Brunico. Tanto spavento ma nessuna conseguenza, invece, per gli operatori e i clienti della macelleria.

L'intervento è stato molto delicato: un'auto era, infatti, ibrida e i pompieri hanno dovuto prestare particolare attenzione. E' stato inoltre necessario mettere in sicurezza l'edificio e, per questo, le attività hanno previsto il consolidamento del soffitto dell'edificio.