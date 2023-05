'Kit per il suicidio' comprato online, una vittima in Trentino: ne sono stati acquistati altri 8 in Italia. In corso indagini Interpol

Sarebbero 9 i cittadini che in tutta Italia hanno acquistato online un “kit” per togliersi la vita, con all'interno le sostanze necessarie a togliersi la vita: tra queste ci sarebbe anche una donna di circa 60 anni residente in Trentino, nella zona di Borgo Valsugana, che si è suicidata il mese scorso in casa

TRENTO. Sarebbe una donna di circa 60 anni residente in Trentino, nella zona di Borgo Valsugana, la vittima di uno dei 9 'kit per il suicidio' venduti online in Italia da un sedicente chef residente in Canada. La segnalazione postuma della vicenda è arrivata ai carabinieri di Borgo dall'Interpol, che nel corso delle sue indagini ha scoperto che il nome della donna era nella lista dei 9 cittadini che avevano acquistato il “kit” sulla rete.

“Mi dispiace. Sono troppo malata, troppo dolore, non avevo altra scelta, addio”. Questo il biglietto che, riporta il Corriere della Sera, la donna avrebbe lasciato ai familiari insieme ad una lettera con la spiegazione di come aveva fatto a togliersi la vita. Le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare, prima che sia troppo tardi, le altre 8 persone che hanno acquistato i prodotti in rete.

Il cittadino canadese responsabile della vendita dei kit, Kenneth Law, al centro delle attenzioni delle autorità dopo diversi casi analoghi emersi nel Regno Unito, si sarebbe difeso dicendo di non fare altro che vendere un prodotto. Secondo quanto riportato dalla Cbc Television canadese l'uomo è stato arrestato per istigazione o aiuto al suicidio dalle autorità, che ipotizzano siano stati spediti in tutti circa 1.200 'kit' in oltre 40 Paesi.