"Lo sci ha ancora un futuro?", l'antropologo Lacasella: "Si pompa nuovo ossigeno per permettere al malato di tornare a boccheggiare"

Sul blog Alto rilievo / voci di montagna è stata pubblicata un'immagine che ritrae una ragazza con gli sci ai piedi e le racchette in mano, trasportata su un tapis roulant che attraversa un prato completamente asciutto e senza neve. Lacasella: "Lo sci è diventato monocoltura, ma non è un rimedio a tutti i mali della montagna. Serve costruire percorsi economici alternativi"

TRENTO. “Non un futuro distopico ma sprazzi di assoluta contemporaneità”. Sono le immagini che appaiono in un video pubblicato sul blog Alto Rilievo / voci di montagna dall'antropologo e blogger Pietro Lacasella e che ritraggono una ragazza con gli sci ai piedi e le racchette in mano, trasportata su un tapis roulant che attraversa un prato completamente asciutto e senza neve.

Le immagini sono state “raccolte domenica scorsa dal fotografo Michele Lapini – scrive Lacasella - e testimoniano l'aspetto con cui si presenta il comprensorio sciistico del Monte Cimone in Emilia-Romagna. La Regione ha di recente stanziato oltre 4 milioni di ristori a imprese e comprensori sciistici 'in crisi per il clima anomalo dell’inverno scorso'”.

“Si pompa nuovo ossigeno per permettere al malato di tornare a boccheggiare, ma quanto sopravviverà? - si chiede Lacasella. - Le anomalie climatiche non si limitano infatti alla passata stagione: le eccezioni si inanellano ormai da anni andando a formare una nuova normalità, dove alcuni settori troveranno sicuramente meno spazio a causa dell'innalzamento delle temperature”.

Perché, quindi, continuare a investire milioni di euro per tenere in vita il settore sciistico? “La risposta è semplice – spiega il blogger e antropologo: - per tante località montane lo sci rappresenta il motore economico trainante. Lasciarlo morire significa provocare disoccupazione e, di conseguenza, un diffuso disagio sociale. Questo perché in molti casi lo sci è diventato una monocultra da cui dipendono intere comunità”.

“Lo sci ha sicuramente funzionato e spesso funziona ancora grazie alle sofisticate (sebbene assetate ed energivore) tecnologie capaci di produrre neve anche in assenza di perturbazioni. Tuttavia, con grande frequenza, inciampa nelle mutate caratteristiche ambientali, portando così in grembo un enorme punto interrogativo: avrà un futuro all'interno del quadro climatico a venire?”

Una domanda retorica per Lacasella, secondo il quale serve ripensare la vita sulle terre alte.

“La nostra società è chiamata a ricalibrare lo sguardo sui territori montani, perché nelle fasi di transizione è importante costruire percorsi economici alternativi e paralleli rispetto a quelli nati in un passato per molti aspetti lontano – aggiunge Lacasella. - Non è affatto semplice, ma è una precauzione da cominciare ad adottare, magari dirottando una parte degli investimenti destinati allo sci in progetti capaci di disegnare nuove traiettorie”.

“Oggi lo sci non può più essere promosso come una panacea, come un rimedio a tutti i mali della montagna – conclude Lacasella. - Sarebbe demagogicamente scorretto soprattutto nei confronti di chi, in montagna, vive. Eppure è una formula tutt'oggi utilizzata per promuovere la realizzazione di nuovi impianti”.