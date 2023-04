Maltempo, sembra neve ma è la grandine imbianca le strade nell'Alto Vicentino: rovesci e temporali in Veneto sulle zone prealpine

Sono diverse le segnalazioni che arrivano dall'Alto Vicentino per le grandinate che stanno interessando parte del territorio nella giornata di oggi: come riporta l'Arpav però, l'instabilità potrà interessare un po' tutta la zona prealpina veneta, dove le temperature sono ben al di sotto della media del periodo

Foto Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa

VICENZA. Da Sacile a Negrar di Valpolicella, l'instabilità meteorologica sta interessando in queste ore buona parte della fascia prealpina, dove sono diverse le segnalazioni arrivate di rovesci e temporali, che in alcune località hanno portato anche a grandinate abbondanti sul territorio.

È il caso per esempio di Tresché, nell'Alto Vicentino, dove i chicchi di grandine hanno imbiancato il paesaggio e le strade. Isolati temporali, anche intensi, stanno però come detto interessando un'ampia fascia e le segnalazioni arrivano per esempio anche dall'Altopiano di Asiago.

Precipitazioni segnalate nelle scorse ore a Solagna, dicono gli esperti di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, mentre sui social diversi utenti hanno postato video di grandinate nella zona di Brogliano e nell'Alto Veronese.

“Sono i primi effetti – dice Meteo Bassano – dell'aria fredda che gradualmente entrerà nelle prossime ore e nei prossimi giorni sul nostro territorio, portando un colpo di coda dell'inverno con poche o nulle piogge ma rischio gelate localmente anche in pianura”.

La stessa situazione, come già riportato (Qui Articolo), interesserà anche il Trentino dove, in particolare nelle giornate di martedì e mercoledì la colonnina di mercurio potrebbe arrivare al di sotto degli zero gradi anche nei fondovalle.