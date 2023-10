Meteo, precipitazioni diffuse nella notte (e al Passo Sella è scesa una spolverata di neve): ecco le previsioni per il fine settimana

TRENTO. Come da previsioni, nelle scorse ore in Trentino sono state registrate precipitazioni diffuse, con accumuli medi di circa 15-35 millimetri e localmente anche maggiori. A dirlo è la Pat, che precisa come il massimo sia stato registrato a Malga Bissina (73 millimetri) mentre in tutte le altre stazioni meteo del Trentino gli accumuli sono stati inferiori a 50 millimetri (Pian delle Fugazze, 49 millimetri, Malga Sorgazza 41 millimetri).

Le temperature sono rimaste relativamente miti, con una quota neve generalmente oltre i 2.800 metri e solo nella fase finale è scesa localmente sotto i 2.500 metri di quota con una spolverata di neve al passo Sella.

Per quanto riguarda le prossime ore, gli esperti confermano come correnti nord occidentali in quota favoriranno un rapido miglioramento del tempo anche se, soprattutto al pomeriggio sera, saranno possibili temporanei annuvolamenti di nubi alte o medio alte. Per la giornata di domani, sabato 28 ottobre, il tempo è previsto soleggiato con assenza di piogge.

Domenica 29 invece la nuvolosità tenderà ad aumentare già dal mattino e non sono escluse deboli precipitazioni al pomeriggio sera. Tra lunedì e martedì è atteso poi il passaggio di una perturbazione atlantica con precipitazioni abbondanti e nevose mediamente oltre 2.300-2.500 metri. Un temporaneo miglioramento è invece probabile nella notte tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre (Ognissanti) e nella giornata di mercoledì.