Modifica una lettera della targa per entrare in Ztl: accumula multe per 16mila euro

VERONA. Aveva modificato una lettera della targa del suo veicolo per entrare a piacere nella zona a traffico limitato di Verona, passando inoltre sulle corsie preferenziali cittadine senza autorizzazione: beccato un 45enne dagli agenti di Polizia locale della Città scaligera. L'uomo, residente in Sicilia, ha accumulato multe per oltre 16mila euro.

Stando a quanto riportato dalle forze dell'ordine, la targa del mezzo sarebbe stata modificata trasformando la lettera 'J' in una 'U': peccato che, in base alle norme vigenti, le vocali O,U,I e la consonante Q non possano essere utilizzate per le targhe dei veicoli, proprio perché potrebbero essere facilmente confuse con altre lettere o cifre.

Grazie al sistema informativo Giano, incrociando le banche dati le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'automobilista, che è stato segnalato alle autorità per falsità ideologica e materiale e uso di atto falso. In totale, come anticipato, l'uomo ha accumulato centinaia di verbali per un importo totale di oltre 16mila euro.