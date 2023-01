Neve, in Primiero c'è chi affronta i fiocchi in bici (VIDEO) mentre nel Trentino orientale vengono bloccati i veicoli senza attrezzatura invernale

Come anticipato, fin dal mattino di oggi (23 gennaio) la neve è tornata a scendere sul territorio provinciale, interessando in particolare le zone più orientali: nella zona di Moena e per i mezzi che salgono a Folgaria, dicono le autorità provinciali, si sta provvedendo a 'filtrare' i veicoli, fermando quelli sprovvisti di attrezzatura invernale

TRENTO. Sono iniziate presto questa mattina (23 gennaio) le nevicate che in queste fasi stanno interessando, in particolare, la zona del Trentino orientale: e mentre nella zona di Moena e per i veicoli che salgono a Folgaria le autorità provinciali stanno 'filtrando' i veicoli, fermando quelli sprovvisti di attrezzatura invernale, in Primiero c'è addirittura chi ha deciso di sfidare i fiocchi in bicicletta

Come testimoniano infatti le immagini arrivate dalla zona di Valmesta, nel territorio comunale di Primiero San Martino di Castrozza, nella mattinata di oggi un ciclista ha deciso di tirare fuori il suo mezzo e partire lungo la carreggiata innevata nonostante vento e fiocchi stiano interessando tutto il Trentino al di sopra dei 600-700 metri di quota, scendendo anche più in basso in alcune aree.

È il caso per esempio della Valsugana (come già riportato Qui Articolo), dove non sono mancate in mattinata le precipitazioni nevose (con accumuli anche nella zona di Levico Terme), mentre le autorità provinciali hanno già annunciato lo stop al transito dei mezzi pesanti lungo la provinciale a Folgaria.

In alcune aree del Trentino orientale, ed in particolare nella zona di Moena e lungo la strada che porta proprio a Folgaria, le autorità come anticipato stanno filtrando i mezzi in transito, bloccando quelli sprovvisti di catene o di gomme invernali. Le precipitazioni rimarranno relativamente intense fino al pomeriggio di oggi e si raccomanda quindi prudenza.