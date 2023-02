Odore di marijuana nel giroscale, gli agenti nell'appartamento trovano un uomo e una donna con erba e quasi 5.000 euro

Il soggetto in questione aveva già dei precedenti specifici e con sé aveva 350 grammi di marijuana. Perquisito un altro appartamento in dotazione alla coppia è stata trovata cocaina, altra erba e altri 1.700 euro

BOLZANO. Appena entrati nel giroscale di un affittacamere nel centro storico di Bolzano gli agenti hanno avvertito l'odore di marijuana. Individuato l'appartamento dal quale sono entrati ed hanno trovato un uomo e una donna che stavano fumando avvolti in una fitta nube. E' scattata la perquisizione e nello zaino dell'uomo sono stati trovati 350 grammi di erba e quasi 5.000 euro in banconote di vario taglio.

Con specifico riferimento alla settimana in corso, la questura di Bolzano ha disposto, oltre ai servizi sempre presenti su strada, l’effettuazione di alcune attività straordinarie di controllo del territorio, che hanno visto coinvolte, pattuglie della squadra volante, unità della squadra mobile, specializzate nel contrasto ai delitti contro il patrimonio ed allo spaccio di sostanze stupefacenti e pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” di Torino, addestrate in modo particolare per gli interventi sul territorio, nonché in un’occasione, unità cinofile della Guardia di Finanza del capoluogo.

Nel corso di un mirato accertamento in un affittacamere nel centro storico del capoluogo, gli operatori hanno avvertito, appena entrati nel giroscale dell’edificio, un intenso ed inconfondibile odore, dovuto al consumo di marijuana. Immediatamente gli agenti hanno individuato l’appartamento da cui proveniva ed una volta entrati, hanno trovato, avvolti da una spessa coltre di fumo, un uomo ed una donna che avevano appena finito di consumare uno spinello. Subito è scattata la perquisizione locale e personale, che ha portato al rinvenimento e sequestro di 350 grammi di marijuana, nascosti in uno zaino che l’uomo portava in spalle. Il soggetto, noto per precedenti specifici, risultava inoltre detenere ben 4800 euro in banconote di vario taglio.

A quel punto gli agenti si sono recati in una seconda abitazione a disposizione della coppia, sita nel quartiere di Oltrisarco: anche in questo caso, la ricerca ha dato esito positivo, con il sequestro di circa 20 grammi di cocaina, di 56 grammi di marijuana e di ulteriori 1700 euro in contanti. L’uomo, che “cavallerescamente” si è attribuito per intero la titolarità del possesso della droga e del denaro, è stato arrestato e condotto in carcere.

In aggiunta a questa operazione, tra i risultati si contano due denunce a piede libero per contravvenzione al foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano, provvedimento che viene emesso dal questore come misura di prevenzione nei confronti di soggetti pregiudicati e inoperosi, che, non avendo occupazione lavorativa né motivi per permanere nel capoluogo, si dedicano ad atti di microcriminalità. Tre individui sono stati colpiti dall’ordine di allontanamento dal contesto urbano, sanzione indirizzata ad elementi, che, con il loro incivile comportamento, con la loro condotta priva di senso del decoro, con la quasi permanente occupazione di spazi pubblici, impediscono alla popolazione la libera fruizione dei luoghi.

Un conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: sottoposto a controllo mentre si trovava al volante della sua autovettura, è apparso immediatamente e visibilmente alterato per l’ingestione di sostanze etiliche. Le prove tramite etilometro hanno confermato l’impressione degli Agenti, che hanno proceduto all’immediato ritiro della patente. Due ladruncoli, in due distinte occasioni, sono stati denunciati per aver sottratto indebitamente merce in vendita presso negozi del centro cittadino. In entrambi i casi, la refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto. I dati della settimana: 73 pattuglie; 24 posti di controllo; 140 i veicoli controllati; 640 persone identificate; 9 controlli domiciliari a persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.