Piove e le infiltrazioni d'acqua mandano ko un ascensore all'ospedale. Il sindaco: ''Bisogna investire nella sanità. Il punto nascite? Tanti slogan e pochi fatti''

ARCO. "Una situazione un po' anomala ma i disagi sono stati fortunatamente limitati a quanto mi è stato riferito". Queste le parole di Alessandro Betta, sindaco di Arco, nel commentare alcune infiltrazioni e problemi all'ospedale nell'Alto Garda a seguito delle piogge degli ultimi giorni. "Sono certo che i tecnici e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono all'opera per scongiurare che possa ripetersi, però queste perturbazioni sono importanti per ristabilire le riserve idriche: non nascondo che i livelli erano particolarmente bassi e oggi possiamo guardare al mese di giugno con maggiore serenità. Naturalmente proseguono i monitoraggi sull'acquedotto, in particolare in vista dei picchi della stagione estiva".

L'acqua è filtrata, forse per una valvola malfunzionante, all'interno dell'edificio: qualche problema al piano interrato nella zona del magazzino ma, soprattutto, alla fossa di un ascensore che si è riempita causando il blocco dell'impianto. Insomma c'è stato qualche disagio giovedì 11 maggio all'ospedale di Arco, circostanze poi risolte nel più breve tempo possibile nel corso della giornata.

"La prolungata siccità e il terreno particolarmente secco nelle diverse quote ha, probabilmente, avuto dei problemi di drenaggio e l'acqua si è poi infiltrata nell'edificio, chiaramente qualche guaina deve avere delle perdite", spiega Betta. "Certo, una situazione anomala e che speriamo non si ripeta ma la portata dei disagi mi pare sia stata contenuta. Questo sembra quasi essere un monito sull'importanza di investire sulla sanità, un settore in forte difficoltà. Ma prima ancora che sull'edificio, ritengo fondamentale puntare sulla valorizzazione e potenziamento del personale".

L'attenzione sull'ospedale è massima, la comunità vuole scongiurare una flessione dell'offerta. Anche la recente nomina di un nuovo direttore testimonia comunque l'interesse dell'Apss nel continuare a supportare i più alti standard. "E' fondamentale mantenere e potenziare l'ospedale all'interno di un sistema provinciale", evidenzia il sindaco di Arco. Non tutti i servizi possono trovare spazio qui ma è necessaria una pianificazione, la capacità di sviluppare un'offerta d'eccellenza e caratterizzante è oggi strategica. C'è l'esigenza di una visione, un approccio serio e concreto, non improntato sugli slogan e sulla propaganda per il mero consenso".

La rete dei punti nascita in Trentino è su quattro sedi: due hub, quelli di Trento e Rovereto, e due spoke a Cles e Cavalese. Il punto nascita dell'ospedale di Arco è stato chiuso il 1 agosto 2016 a seguito del parere espresso dal Comitato percorso nascita nazionale del 22 giugno 2016 (Qui articolo). Se si vuole riaprire servono standard minimi di qualità e sicurezza (Qui articolo). La decisione in val di Fiemme è stata tecnica e così dovrebbe essere anche per l'Alto Garda.

La Lega in campagna elettorale ha spinto molto sulla riapertura del punto nascite nell'Alto Garda, tanto sbilanciarsi che ci sarebbero volute poche settimane per procedere in questo senso (Qui articolo). Poi fiumi di parole e diverse importanti visite all'ospedale ma a una manciata di mesi dal termine della legislatura tutto sembra fermo e uscito dall'ordine del giorno.

"C'è stato qualche incontro, la visita dell'allora vice ministro Sileri (Qui articolo) e diverse photo opportunity - conclude Betta - ma poco altro. E' scoppiata l'epidemia Covid, però ora si è tornati progressivamente alla normalità e non c'è all'orizzonte un cambio di passo. Sono anni che seguo la vicenda del punto nascita, purtroppo la chiusura è stata sofferta e più rapida di quanto inizialmente ventilato ma una dinamica ben fondata. I margini sono strettissimi, quasi assenti e la politica dovrebbe essere chiara e trasparente nell'informare la popolazione sulla situazione che non lascia certo spazio a riaperture prossime".