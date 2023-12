Scappa dai cani e precipita nel fiume: capriolo trascinato per centinaia di metri dalla corrente riesce a mettersi in salvo

Dopo essere caduto in acqua, il capriolo è stato trasportato per centinaia di metri dalla corrente, riuscendo poi tuttavia a mettersi in salvo raggiungendo la riva in località Rocca: è rimasto ferito

Entrambe foto d'archivio

SAN PELLEGRINO TERME. E' precipitato nel fiume rischiando il peggio, un capriolo che, terrorizzato da alcuni cani, si è lanciato in una corsa disperata. Questo, quanto avvenuto ieri, 10 dicembre, a San Pellegrino Terme, nel Bergamasco, come testimoniato da chi si trovava sul Lungo Brembo al momento dei fatti.

Subito sono state allertate le forze dell'ordine ma anche i vigili del fuoco che, giunti in zona hanno trovato l'animale sulla sponda del corso d'acqua. Dopo essere caduto in acqua, il capriolo è stato trasportato per centinaia di metri dalla corrente, riuscendo poi tuttavia a mettersi in salvo raggiungendo la riva in località Rocca.

I soccorsi hanno deciso di non intervenire per non spaventare ulteriormente il capriolo, timorosi che potesse cadere di nuovo nel fiume. Almeno fino alle 19 di ieri, l'animale è rimasto fermo nello stesso punto: è sicuramente rimasto ferito.