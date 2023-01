Scontro con il carro attrezzi che trasporta la Bmw d’epoca (FOTO): c'è una vittima

Contenuto sponsorizzato

VILLORBA. Restano ricoverate in ospedale le persone che ieri, 6 gennaio, sono rimaste gravemente ferite in un incidente a Villorba. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale intervenuta sul posto l’Opel Astra a bordo della quale viaggiavano 4 persone (in direzione di Treviso) si è scontrata frontalmente con un carro attrezzi.

L’impatto è stato estremamente violento tanto che il carro attrezzi, che trasportava una preziosa Bmw d’epoca, è finito in un fossato. Pure l’auto d’epoca è rimasta danneggiata nell’incidente avvenuto lungo la Pontebbana, all’altezza dell’hotel “Le Terrazze”.

In totale sono cinque le persone che sono rimaste coinvolte nello scontro, quattro di queste si trovavano a bordo dell’Opel Astra. I feriti più gravi sono moglie e marito che si trovavano nei sedili anteriori dell’auto, l’uomo era alla guida. Purtroppo Loredana Matterlin, originaria di Conegliano, è morta dopo il ricovero in ospedale.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche con le pinze idrauliche per liberare alcuni feriti che erano rimasti incastrati fra le lamiere dei mezzi incidentati. In zona si sono registrati gravi disagi alla viabilità, la carreggiata infatti è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.