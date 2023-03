Sfugge alla mamma e corre verso la strada: bambino di 3 anni investito da un'auto

VITTORIO VENETO. Ha 3 anni il bimbo che è stato investito oggi (15 marzo) intorno alle 17 nel quartiere Ceneda, a Vittorio Veneto.

Il piccolo si trovava in via Ugo Foscolo, nei pressi dell'asilo nido, quando a un certo punto è sfuggito alla presa della madre, dirigendosi verso la strada. In quel momento però sopraggiungeva un'auto che non lo ha evitato, investendolo.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi sanitari del Suem 118, giunti sul posto per prestare le prime cure al bambino, elitrasportato successivamente all'ospedale di Treviso. Stando alle prime informazioni le ferite riportate non sarebbero sembrate gravissime.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Vittorio Veneto.