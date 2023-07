Tragedia a Cattolica, il trentino Maurizio Radoani affoga a pochi metri dalla riva

CATTOLICA. Era andato a nuotare ma la moglie non l'ha visto ritornare al lettino e all'ombrellone e così ha dato l'allarme. Maurizio Radoani è stato trovato senza vita nelle acque di Cattolica dove si era recato per trascorrere una tranquilla vacanza.

L'uomo, un 53enne di Condino che lavorava alla casa di riposo di Condino, era andato a fare il bagno e stava nuotando a poche decine di metri dalla spiaggia quando potrebbe aver avuto un malore anche se sulle cause dell'annegamento la guardia costiera ha comunicato che ''domani si potrà sapere qualcosa di più".

Quella di Radoani è la seconda morte nelle acque di Cattolica in tre giorni. Due giorni fa, infatti, era morto un ragazzo di 17 anni di origine senegalesi. Il giovane con un altro amico erano parsi in difficoltà in prossimità degli scogli e il bagnino era riuscito a salvare l'altro ragazzo mentre per il 17enne, travolto da un'onda, non c'è stato niente da fare.