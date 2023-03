Tragedia in Colorado, una 17enne travolta e uccisa da un'auto: la vittima è l'atleta di baseball Giorgia Trocciola

La ragazza è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali. Il messaggio del papà: "La mia 'bambina' era matta, sincera, profonda unica". Qui negli Stati Uniti dove io e mia moglie ci troviamo, nella sua scuola hanno creato un motto #Llg che tradotto significa 'Vivi come Giorgia'". Zaia: "Giorgia aveva deciso di volare dall'altra parte del mondo per vivere l'esperienza dello studio all'estero"

VICENZA. Aveva 17 anni Giorgia Trocciola, studentessa vicentina, vittima di un tragico incidente a Colorado Springs negli Stati Uniti, dove si trovava per motivi di studio. La ragazza sarebbe stata investita sulle strisce pedonali di fronte alla scuola che stava frequentando, la Doherty High School.

Secondo i media locali statunitensi il dramma è avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 7:30, quando la giovane, mentre si stava recando a scuola, sarebbe stata colpita da una jeep a un incrocio. Stando alle prime informazioni il veicolo non avrebbe rispettato il semaforo rosso.

Dopo essere stata avvertita dalle autorità locali la famiglia è subito volata negli Stati Uniti. "Ringraziare tutti sarebbe ora impossibile - scrive in un messaggio sui social il papà, Gianfranco Trocciola - siete tantissimi e di questo ve ne sono grato. In pochi scatti si può capire la mia 'bambina' chi fosse: matta, sincera, profonda unica. Qui negli Stati Uniti dove io e mia moglie ci troviamo, nella sua scuola hanno creato un motto #Llg che tradotto significa 'Vivi come Giorgia', praticamente la conoscevano e amavano tutti. Io Mery e Azzurra e tutta la mia famiglia vi ringraziamo per l’affetto che ci state dando ve lo scrivo con il cuore".

I messaggi di cordoglio per la studentessa, anche atleta del B.S.C. squadra di softball vicentina, arrivano anche dalla Federazione italiana baseball softball: "Il Comitato Regionale Veneto ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana per commemorare l’atleta Giorgia Trocciola tragicamente scomparsa nei giorni scorsi", viene scritto in una nota su Facebook.

Ad aggiungersi anche la voce del presidente della Regione Veneto Luca Zaia: "Ho appreso con grande commozione la notizia della tragica morte di Giorgia Trocciola, giovane atleta di baseball vicentina investita da un'auto in Colorado, America, mentre attraversava sulle strisce. Giorgia era una ragazza solare, gioiosa e sportiva, che aveva deciso di volare dall'altra parte del mondo per vivere l'esperienza dello studio all'estero. Esprimo il mio personale cordoglio ai suoi familiari, a tutti i suoi cari e agli amici. Un lutto che colpisce nel cuore".