Tragico ritrovamento in Vallarsa, un 70enne trovato morto lungo un sentiero nel bosco. L'operazione di ricerca scattata per un mancato rientro a casa

Foto d'archivio

TRAMBILENO. E' stato trovato senza vita un 70enne, il corpo è stato rinvenuto lungo un sentiero in Vallarsa.

L'allerta è scattata poco prima delle 21 di oggi, giovedì 26 gennaio, quando è stato segnalato il mancato rientro di una persona.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi con una decina di vigili del fuoco di Trambileno e carabinieri della stazione di Rovereto. Presenti anche l'ambulanza e il personale sanitario.

Le unità hanno iniziato a setacciare i boschi che circondano il centro abitato di Trambileno. I soccorritori, coordinati nelle operazioni da Marco Del Bianco, comandante dei pompieri di zona, hanno allestito un punto di raccordo e hanno avviate le ricerche.

Il corpo, purtroppo ormai senza vita, è stato trovato lungo un sentiero in località Vignala. Sono in corso le attività per stabilire la dinamica del tragico evento e per completare le operazioni del caso.