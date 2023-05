Trasportano abusivamente i base jumper sul ''Becco d'Aquila'': fermati due mezzi sulla strada forestale per il Monte Brento

COMANO TERME. Un intervento mirato per contrastare le corse abusive di Taxi/Noleggio con conducente che traportano i base jumper sul Monte Brento, il famoso ''Becco dell'Aquila''. In una sola mattina sono state ritirate 2 carte di circolazione e sono stati sottoposti a fermo amministrativo altrettanti veicoli, sanzionando i conducenti per trasporto di persone in violazione del codice della strada.

La Polizia Locale delle Giudicarie di Tione di Trento, con la collaborazione del personale della Stazione Forestale di Ponte Arche e dei Custodi Forestali del Comune di Comano Terme, ha posto in essere, nella mattinata odierna, un servizio di controllo sui mezzi che trasportano in quota, sul ''Becco d'Aquila'' i base jumper.

Il luogo, infatti, è diventato famoso nel mondo per chi si lancia con tuta alare e da svariate parti del pianeta vengono in Trentino anche per sperimentare questo salto. Un salto, per i locali, invece anche tristemente noto per i tantissimi morti e incidenti che si verificano a valle, nell'area di competenza di Dro per ''voli'' finiti male.

Il controllo della locale e dei forestali ha portato al termine del servizio, gli agenti a ritirare 2 carte di circolazione, sottoporre a fermo amministrativo altrettanti veicoli e sanzionare i conducenti per trasporto di persone in violazione del Codice della Strada. Un rapporto dettagliato è inoltre stato trasmesso alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tione per le verifiche di competenza in materia fiscale e di lavoro.

“Le nostre attività e quelle del personale forestale non solo vanno a colpire le gravi violazioni al Codice della Strada, ma vogliono anche prevenire e contrastare la concorrenza sleale - spiega il comandante della locale delle Giudicarie Carlo Marchiori – l’evasione fiscale ed il lavoro irregolare. Preciso inoltre che l’accesso alle strade forestali che portano al Monte Brento è stato disciplinato dal Comune di Comano Terme tramite bando aperto a tutti i titolari di regolare licenza NCC. Alla gara hanno partecipato solo 2 ditte che si sono aggiudicate l’autorizzazione”.