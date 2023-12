"Un mare di nuvole" copre la valle, in quota sereno e caldo: ecco l'analisi dell'esperto: "A causa dell'inversione termica l'aria mite è confinata in alto"

Secondo l'analisi dell'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti "non sono previste precipitazioni degne di nota fino a Capodanno. Previste temperature più fresche dal 28 dicembre e zero termico intorno ai 1800 metri"

foto Giacomo Poletti Meteo

TRENTO. La giornata di Santo Stefano è iniziata “con un mare di nuvole attorno ai 1600 metri, ma sopra è sereno e più caldo”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook Giacomo Poletti, ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige.

A causa dell'inversione termica, “l'aria mite dei giorni scorsi è confinata in alto, in quota, mentre nei bassi strati si è prodotta via via aria un po' più fredda, densa e quindi stagnante; all'interfaccia fra i due strati, sui 1600 metri, c'è appunto il 'mare' di nuvole livellate”, così come dimostrano le immagini riprese questa mattina dalla Panarotta e dalla Paganella.

“Sembra 'morta', invece, la possibile perturbazione dei prossimi giorni – precisa Poletti: - nessuna precipitazione degna di nota fino a Capodanno, pur con temperature più fresche a tutte le quote da giovedì 28 e zero termico intorno ai 1800 metri”.

Le previsioni indicano per domani, 27 dicembre, una “netta inversione termica, ma forse con afflussi più freschi; da valutare quindi se si ripresenteranno gli strati di nubi a medie quote” spiega ancora Poletti.