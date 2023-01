Ustioni per l'uso di fuochi d'artificio e abuso di alcool: 8 persone in ospedale in Trentino nella notte di Capodanno

Sono diverse le situazioni per le quali è stato necessario l'intervento delle autorità nella notte di Capodanno in Provincia di Trento: arrestati anche due uomini, uno gravato da un'ordinanza di custodia cautelare e un altro evaso dagli arresti domiciliari

TRENTO. Ben 9mila persone in Piazza Duomo a Trento, 7mila a Riva del Garda e 6mila a Rovereto e Madonna di Campiglio: sono questi i numeri delle persone scese in piazza ieri per festeggiare l'arrivo del 2023 in Trentino, dove non sono però mancati né gli interventi delle forze dell'ordine attive sul territorio né quelli dei sanitari

In generale infatti, per fatti connessi ai festeggiamenti come ustioni dovute all'utilizzo di fuochi d'artificio e abuso di alcool, sono stati registrati in totale 8 ingressi negli ospedali del territorio provinciale.

Oltre ai servizi di controllo portati avanti nelle varie località dal personale della Questura di Trento poi (50 gli operatori al lavoro a nel capoluogo, 30 a Rovereto e Riva del Garda e 40 a Madonna di Campiglio), gli agenti sono intervenuti anche per recuperare un coltello da cucina abbandonato in piazza Pasi e per l'arresto di due uomini, uno gravato da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e un altro evaso dagli arresti domiciliari.

Il primo si è imbattuto in un servizio di controllo proprio allo scoccare della mezzanotte, venendo arrestato dagli agenti al termine degli accertamenti del caso. Nel corso della serata gli operatori hanno successivamente controllato un'autovettura con a bordo tre giovani, tra i quali anche un 24enne di nazionalità italiana con precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti.

I poliziotti l'hanno inoltre riconosciuto perché da giorni risultava evaso dagli arresti domiciliari. In particolare, il 24enne non aveva rispettato l'obbligo di firma e la misura cautelare era quindi stata aggravata con quella degli arresti domiciliari. Il giovane aveva anche il braccialetto elettronico per permettere alle forze dell'ordine di controllare i suoi spostamenti, ma se ne era liberato proprio per far perdere le sue tracce. Dopo gli accertamenti l'uomo è stato quindi arrestato.