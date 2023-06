Vitello sale sul tetto di una malga, sfonda le tegole e resta bloccato a penzoloni. Ecco cosa hanno dovuto fare i pompieri per salvarlo (FOTO)

SALVA DEI MOLINI. E' salito sul tetto di uno stabile posto lateralmente alla malga e il tetto ha ceduto. Le zampe dell'animale sono rimaste, così, bloccate tra le tegole e il vuoto sottostante alla copertura e a quel punto non è più riuscito a rialzarsi e a liberarsi. I suoi muggiti sono, però, stati sentiti dalle persone del posto che hanno chiamato i soccorsi e così, con l'arrivo dei vigili del fuoco, sono iniziate le complicate e prolungate operazioni di recupero dell'animale.

I fatti sono successi ieri pomeriggio a Lappago un paesino che si trova in Valle Aurina a più di 1.400 metri di quota in fondo alla Valle di Selva dei Molini. Un vitello stava pascolando quando ha pensato bene di salire sul tetto, posizionato a livello dei prati circostanti, di una parte di una malga. L'animale, quindi, non ha dovuto fare nessuna fatica a salire sulla copertura ma il suo peso ha fatto cedere le tegole sfondandole. Le zampe del vitello sono rimaste bloccate e l'animale non poteva più muoversi e anzi, rischiava di cadere con tutto il tetto.

Chiamati i soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Lappago. Hanno analizzato la situazione non facile da risolvere visto che se anche loro fossero saliti sul tetto questo, probabilmente, sarebbe crollato. E' stata, così, costruita una specie di impalcatura con delle assi di legno.

Una controcopertura per sostenere il peso dei pompieri è stata realizzata tutt'attorno all'animale per permettere anche al vitello, una volta sollevato con delle corde, di appoggiarsi sul legno e divincolarsi. Le operazioni di salvataggio sono state complicate e sono andate avanti a lungo ma alla fine l'animale non ha riportato conseguenze e tutto si è risolto per il meglio.