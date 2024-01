Accende la bombola del gas in casa per far esplodere l'appartamento con dentro la madre: arrestata sulle scale una 24enne

ISOLA DELLA SCALA. Voleva far esplodere la casa della madre e per questo aveva già acceso la bombola del gas e stava scappando lungo le scale. I carabinieri l'hanno intercettata mentre stava scendendo e bloccata, dopo aver accertato che aveva violato l'obbligo di allontanamento dalla casa familiare, l'hanno arrestata.

Anche durante le trascorse giornate di festa per l’inizio del 2024 sono state registrate gravi violenze familiari. E in tal senso è alta l’attenzione dell’Arma nel contrasto ai reati di violenza domestica e di genere, c.d. “Codice Rosso“, tanto che in queste ultime ore sono stati eseguiti due distinti arresti compiuti, rispettivamente, a Isola della Scala e a Soave.

A Isola della Scala, i militari della compagnia carabinieri di Villafranca di Verona hanno tratto in arresto una cittadina rumena di anni 24, poiché ha violato la misura cautelare emessa dal Gip di Verona, su richiesta della autorità giudiziaria scaligera, con la quale sin dalla sera precedente le era stato imposto di allontanarsi dalla casa familiare e fatto divieto di avvicinamento alla persona offesa; il provvedimento cautelare é scaturito a seguito delle lesioni aggravate e maltrattamenti attuate dalla donna nei confronti della madre convivente.

I carabinieri, intervenuti presso l’abitazione di Isola della Scala dove era stato segnalato un litigio in atto, si trovavano costretti a bloccare la ragazza la quale scendendo per le scale, gridava di fuggire via perché da lì a poco sarebbe esploso l’appartamento, dato che aveva lasciato aperto il gas della cucina, cosa poi effettivamente acclarato dai militari ma che nel frattempo la madre era riuscita a chiudere; peraltro, la donna veniva trovata in possesso anche di un coltello da cucina, che portava nella borsetta. La donna é stata arrestata e trattenuta a disposizione della autorità giudiziaria di Verona in attesa della convalida del provvedimento cautelare.