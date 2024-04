Cade nell'Adige rischiando di annegare, lo salvano gli agenti con una cintura. Zaia: "Un plauso ai soccorsi per l'eccellente lavoro"

VERONA. L'allerta è scattata nella nottata di ieri, 14 aprile, quando un 39enne veronese è scivolato nell’Adige rimanendo intrappolato nel fango, impossibilitato ad uscire e in balia della corrente, per oltre 30 minuti.

A segnalare l’accaduto, la madre dell'uomo, avvisata dall’amico che aveva assistito alla scena ma che non era riuscito a salvarlo. A recuperarlo, invece, due agenti delle volanti che utilizzando la cintura della divisa come fune, sono riusciti a mantenere il 39enne vicino alla sponda del fiume fino all’arrivo dei vigili del fuoco.

I pompieri, infine, sono stati coloro i quali hanno recuperato l'uomo estraendolo dall'acqua e mettendolo, finalmente, in salvo. Una vicenda, quella avvenuta nella nottata appena trascorsa, resa nota non soltanto dalla stampa locale ma anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che commenta: "Plaudo al tempestivo soccorso degli agenti che hanno immediatamente intuito il pericolo che l’uomo, in evidente stato di ipotermia dovuto alla lunga permanenza in acqua".

"Hanno rapidamente deciso la strategia da adottare evitando così che venisse trascinato lontano dalla corrente - conclude -. Un grazie alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco per l’eccellente lavoro".