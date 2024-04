Cade sul sentiero, sbatte la testa, si rialza, barcolla e precipita nel vuoto: un 82enne salvato prima da due freeclimber e poi dal soccorso alpino

L'uomo stava percorrendo un sentiero posto sulla sommità di una falesia e, solamente per miracolo, non si è schiantato: la vegetazione presente sulla parete ha attutito la caduta. I due scalatori lo hanno raggiunto e immobilizzato affinché non cadesse e poi il soccorso alpino lo ha tratto in salvo. L'elicottero l'ha trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento

DOLCE'. Cade mentre sta percorrendo un sentiero posto sulla sommità di una parete di roccia, sbatte la testa, si rialza, barcolla e precipita nel vuoto, fermandosi tra le vegetazione della parete, dopo un volo di circa una decina di metri.

Poco dopo mezzogiorno un uomo di 82 anni che stava compiendo un escursione in solitaria nella falesia della Ca' Varde, nel comne di Dolcè, è caduto e, solamente per miracolo, non si è schiantato al suolo: due freeclimber che hanno assistito all'incidente sono intervenuti, riuscendo a raggiungerlo. L'uomo era cosciente ma in forte stato confusionale: i due scalatori lo hanno assicurato per evitare che precipitasse ulteriormente.

Sul posto, allertato da un terzo testimone, si è portato il soccorso alpino di Verona: uno degli operatori ha raggiunto subito l'82nne, mentre da Trento si era già levato il volo l'elicottero, che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso che si è unito al soccorritore. Entrambi hanno quindi calato alla base l'infortunato, che presentava un trauma e ferite alla testa e una ferita al braccio.

L'uomo è stato quindi imbarellato e, grazie anche al supporto dei vigili del fuoco, condotto sino all'elicottero, che lo ha trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Alle 14.30 è giunta una seconda chiamata attivazione per una persona che aveva accusato dolori addominali mentre si trovava al Rifugio Fiori del Baldo. Una squadra è arrivata fino a Prada, dove è stata informata che l'elicottero di Trentino Emergenza avrebbe completato l'operazione in autonomia.