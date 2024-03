E' Walter Bassi la vittima del tragico incidente in montagna. E' precipitato per 200 metri. Grande sportivo, aveva partecipato ai mondiali di corsa campestre.

Residente ad Esine, a luglio avrebbe compiuto 60 anni ed era uno grandissimo appassionato di sport. Iscritto alla Fidal, era il presidente dell'associazione Corrintime e assai conosciuto in tutta la Lombardia. In gioventù aveva partecipato anche ai mondiali di corsa campestre e vantava eccellenti tempi nella maratona.

ESINE. E' Walter Bassi la vittima del tragico incidente in montagna di stamani nel territorio di Cimbergo, in Valcamonica (QUI ARTICOLO).

L'uomo, 59 anni, stava praticando scialpinismo assieme ad un amico e stava salendo in direzione del bivacco Macherio, situato a quota 2.590 metri d'altezza. Mentre si trovava al centro della conca del Tredenus, nei pressi di uno sperone roccioso, Walter Bassi è precipitato per circa 200 metri.

Sul posto, allertati dall'amico che stava affrontando la salita con lui, si sono portati i soccorritori del soccorso alpino e speleologico di Breno, della Guardia di Finanza, mentre da Trento si è levato in volo l'elisoccorso. Quando sono giunti sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La salma è stata successivamente trasportata all'ospedale di Esine.

Commosso il ricordo della Federazione Italiana Atletica Leggera che con un comunicato ha espresso il cordoglio per la scomparsa di Walter Bassi.

"In una domenica triste per l'atletica italiana, e in particolare per il movimento bresciano e lombardo - questo il comunicato -, la corsa in montagna e tutta l'atletica piangono la scomparsa di Gualtiero Bassi, meglio conosciuto come Walter, presidente della società Corrintime, rimasto vittima a 59 anni durante un'arrampicata in Valcamonica. Appassionato della campestre (partecipò ai Mondiali di Gateshead nel 1983), maratoneta di valore in gioventù (2h13:08 a Palermo nel 1988 e Londra nel 1990), è stato uno stimato allenatore e organizzatore in età più adulta, fino alla nascita della società bresciana Corrintime e alla regia della mezza maratona “io21zero97”, vanto della società nella quale hanno militato anche i gemelli Bernard e Martin Dematteis. Ai familiari di Walter Bassi va l’abbraccio più sentito del presidente FIDAL Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana".