Hell's Angels e Booster minacciano un membro dei Born Bastards davanti al figlio: sequestrati fucili a pompa, revolver e pistole semiautomatiche. Nove denunce

BOLZANO. Aggressioni e minacce tra bande di motociclisti: 9 denunce a Bolzano, sequestrati anche fucili a pompa, revolver e pistole semiautomatiche. A riportare l'episodio sono le forze dell'ordine, intervenute dando il via alle indagini dopo il grave episodio avvenuto alla fine di marzo nel complesso fieristico del capoluogo altoatesino. Secondo quanto ricostruito infatti, il 30 marzo scorso un 45enne trentino appartenente ai “Born Bastards”, gruppo di bikers attivo nella Provincia di Verona, mentre si trovava a Bolzano con il figlio di 6 anni, è stato circondato da 9 individui, affiliati a due bande motociclistiche contrapposte alla sua, gli “Hell's Angels” ed i “Booster”, venendo minacciato gravemente di ritorsioni nel caso in cui non se ne fosse andato immediatamente.

Nell'occasione, i 9 membri delle due bande hanno intimato al 45enne di non farsi vedere in giro per Bolzano con le insegne della sua banda di motociclisti, scrive la Questura del capoluogo altoatesino, minacciandolo pesantemente di violente e gravi conseguenze per la sua incolumità fisica se fosse tornato, soprattutto per organizzare eventi o raduni nel territorio della Provincia di Bolzano da parte del gruppo di appartenenza.

“Resosi conto del pericolo che stava correndo – continuano le forze dell'ordine –, non solo lui ma soprattutto il bambino, il biker trentino ha lasciato immediatamente la Fiera, seguito a breve distanza dai nove individui allo scopo di accertarsi che se ne andasse realmente da Bolzano. Dopo aver ricevuto nello stesso giorno la denuncia da parte della vittima delle gravi minacce, la squadra mobile della Questura di Bolzano ha dato immediatamente il via alle indagini, anche ascoltando testimoni e visionando le immagini delle telecamere del circuito di sorveglianza della Fiera di Bolzano”.

A conclusione delle attività investigative, nella giornata di ieri 8 soggetti (6 cittadini italiani residenti a Laives e a Bressanone e 2 cittadini tedeschi provenienti da Stoccarda), tutti appartenenti ai gruppi motociclistici degli Hell's Angels e dei Booster, sono stati denunciati per violenza privata e minaccia aggravata. Per arrivare all'identificazione dell'ultimo biker, un cittadino di nazionalità austriaca, sono state interessate le autorità di Polizia di Vienna.

Nei confronti dell'unico denunciato pregiudicato, il Questore ha poi disposto un foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno a Bolzano per i prossimi 4 anni (2 anni per tutti gli altri denunciati in quanto incensurati), procedendo come anticipato anche al sequestro di tutte le armi e delle munizioni in possesso di due dei bikers denunciati, per un totale di 9 armi da fuoco tra le quali fucili a pompa, carabine, pistole semiautomatiche e revolver (con la revoca dei rispettivi porti d'arma).

“Si è trattato di un episodio assai grave – sono le parole del questore Sartori – commesso alla presenza di un bambino, che poteva degenerare e provocare ben più tragiche conseguenze. Le misure di prevenzione adottate, così come il sequestro amministrativo di 9 armi da fuoco e la revoca del porto d'armi, si sono resi necessari allo scopo di evitare che comportamenti del genere possano destare particolare allarme sociale e compromettere la civile convivenza”.