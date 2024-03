Il Comune contro l'antenna alta 29 metri, il sindaco: "Di peggio non si poteva fare. Asuc non ci ha chiesto nulla"

COMANO TERME. “Di peggio non si poteva fare”. Non usa mezzi termini il sindaco di Comando Terme, Fabio Zambotti, per commentare il luogo dove è stato deciso di installare un'antenna di 29 metri che si trova a Ponte Arche. Una struttura impattante per l'ambiente e a decidere dove metterla è stata l'Asuc.

“E' stata posizionata – spiega il sindaco – in un punto panoramico, un luogo per ammirare il nostro bel territorio. Su quello che è il livello di propagazione di campi elettromagnetici io non me ne intendo ma immagino che sia tutto regolato dal Ministero e non entro nel merito. Di certo dal punto di vista paesaggistico e ambientale veramente sta male ed è stato scelto il posto più sbagliato”.

Di certo sono numerosi i cittadini che hanno espresso la propria contrarietà a questa antenna. Il Comune di Comano Terme, però, spiega di non essere mai stato coinvolto nell'installazione della struttura. “Asuc ha scelto perseguendo i propri interessi, non si è consultata con nessuno” spiega ancora Zambotti che precisa ancora: “Dicono che è un'antenna a servizio di Comano Terme ma il Comune non è stato contattato e nemmeno coinvolto in nessuno modo. Io non sono tra quelli che non vogliano le antenne ma occorrerebbe collocarle in posti defilati che possano dare il servizio ma in una posizione meno impattante possibile per il paesaggio”.

Qualcosa, insomma è sfuggito. “Logico che ad oggi noi non ci fermiamo qui – conclude il sindaco – e dopo aver riferito in Consiglio comunale valuteremo come andare avanti per riuscire a spostare, oppure mitigare o ridimensionare questo sfregio al nostro territorio”.

A chiedere di “rivedere la soluzione adottata spostando la torre in un luogo meno esposto – da individuare per mezzo di adeguata partecipazione pubblica – rendendo la sua presenza più rispettosa di un paesaggio già fin troppo mortificato” è Italia Nostra.

L'antenna di 29 metri che domina il paesaggio sopra Ponte Arche, spiega Italia Nostra - “è il concretarsi di una dissonanza: il paese che offre fonti curative, un parco di 14 ettari e strutture ricettive diffuse e che propone uno stile di vita e d'accoglienza orientato al benessere, viene oggi marcato da un segno tanto vistoso quanto incongruo: l'emblema delle onde elettromagnetiche”.

Le infrastrutture per la telefonia mobile, chiarisce l'associazione, sono necessarie e nessuno intende rinunciare al cellulare (per rispondere a una domanda retorica, assurdamente proposta come argomento definitivo). Tuttavia, ciò non significa rinunciare a una valutazione più estesa, rifiutando a priori qualsiasi alternativa.

“Per ogni problema tecnico – continua Italia Nostra - esistono soluzioni più economiche, altre più funzionali, altre più rispettose dei valori paesaggistici (e quindi culturali ed economici) del contesto. E quando si opera in un contesto di notevole rilievo paesaggistico-ambientale, è indispensabile analizzare attentamente le possibili soluzioni, assieme a tutti gli enti e soggetti interessati, cittadini inclusi”.

Sulla non condivisione del progetto da parte dell'Asuc di Stenico con il Comune, Italia Nostra spiega che l'Asuc “erede di una millenaria cultura della montagna – ha il dovere istituzionale di garantire la corretta gestione e la salvaguardia del patrimonio comune, la tutela e la valorizzazione dei beni di uso civico e delle proprietà collettive; quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino”.