Il ministro della difesa argentino e le sue origini trentine: ''Sono stato a Segonzano. Con Cristina da turisti ci siamo fidanzati a Trento benedetti da Padre Ludovico''

Ex candidato alla vicepresidenza con Patricia Bullrich per Juntos por el Cambio (la coalizione dell'ex presidente argentino Mauricio Macri) è stato nominato ministro della difesa nel governo dell'avversario Javier Milei. Non ha mai nascosto le sue origini trentine: ''La mia famiglia è arrivata nel 1900. Proveniva da un paesino che si chiama Segonzano e ha 3.000 abitanti, ci sono vigneti come a Mendoza''. Un anno fa il fidanzamento durante un viaggio in Trentino con la compagna Cristina Pérez: ''Abbiamo visitato la cattedrale (il Duomo di Trento ndr). Abbiamo assistito alla messa e siamo rimasti dopo la fine''

MENDOZA. ''La mia famiglia è arrivata nel 1900. Veniva da un paesino che si chiama Segonzano, in Trentino, e ha 3.000 abitanti. Un luogo dove ci sono vigneti come a Mendoza. Sono arrivati ​​e si sono dedicati alle vigne, stessa attività dei loro antenati. Volevo incontrarli. Volevo incontrare la mia famiglia lì e così con Cristina siamo stati in Italia''. E' questo un passaggio dell'intervista rilasciata qualche mese fa a En Vivo de La Nacion da Luis Petri da qualche settimana nuovo ministro della difesa dell'Argentina.

Ex candidato alla vicepresidenza con Patricia Bullrich per Juntos por el Cambio (la coalizione dell'ex presidente argentino Mauricio Macri) è stato nominato ministro della difesa nel governo dell'avversario Javier Milei, discussissimo presidente argentino che da quando è salito al potere ha visto il valore del peso crollare con una svalutazione del 118% frutto anche dell'annunciata totale deregulation dell'economia con la privatizzazione delle principali aziende statali.

Petri è adesso uno degli uomini più importanti d'Argentina ricoprendo un dicastero di massimo livello come quello della difesa e si trova già a dover affrontare situazioni molto spinose. La Política Online, qualche giorno fa spiegava che c'è grande malumore nell’Esercito poiché sono stati pensionati forzatamente 23 generali inoltre è stato nominato generale delle forze armate di terra Alberto Presti, figlio del colonnello Roque Presti che fu tra i responsabili “indifendibili” dei crimini commessi dalla dittatura.

Petri in passato ha raccontato delle sue origini trentine e soprattutto di un viaggio fatto a Trento nel gennaio dello scorso anno con Cristina Pérez volto molto noto della televisione argentina, giornalista pluripremiata di Telefe Noticias. ''Non lo avevamo pianificato (il matrimonio ndr) - ha raccontato Pérez a La Nacion -. È successo durante un viaggio in Italia nel mese di gennaio (2023 ndr). Lui aveva deciso di tornare nella città da cui proveniva la sua famiglia''. Quindi è intervenuto lui: ''La mia famiglia è arrivata nel 1900. Proveniva da un paesino che si chiama Segonzano e ha 3.000 abitanti, ci sono vigneti come a Mendoza. Sono arrivati ​​e si sono dedicati le vigne, stessa attività dei loro antenati. Volevo incontrarli. Volevo incontrare la mia famiglia lì. Siamo andati in Trentino e, durante quel viaggio, abbiamo visitato la cattedrale (il Duomo di Trento ndr). Abbiamo assistito alla messa. E' stato un momento molto bello, intenso e spirituale e allora ho detto a Cristina che saremmo rimasti fin dopo la fine della cerimonia”. Questo per chiedere al prete di benedirli. Petri, infatti, le ha fatto la proposta di matrimonio lì, nel Duomo di Trento e il prete ha benedetto il fidanzamento.





''Quel giorno eravamo particolarmente emozionati e nervosi - ha proseguito Pérez riferendosi ai presentatori -: immagini sempre di andare dove vivevano i tuoi nonni. E quando Luis me lo ha detto, sussurrando, il mio cuore ha cominciato a battere forte. È stato tutto molto divertente perché volevamo fidanzarci e la cattedrale stava per chiudere. Allora ci siamo avvicinati a Padre Ludovico e, nel nostro italiano approssimativo, gli abbiamo detto che Luis voleva che ci benedisse mentre lui si impegnava. Il sacerdote ci afferrò entrambi, ci pose accanto all’altare e cominciò a parlare e a benedirci”. “Ho pensato: 'Questo non può essere vero'. Eravamo due turisti. Ma è così che siamo arrivati ​​a un'inaspettata promessa d'amore”.