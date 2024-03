Luca Falcon, il guerriero che non si è arreso ad un'amputazione, è morto in un incidente in Angola. Con la moglie Giulia aveva fondato l'associazione "Karma on the road"

E' stata proprio la consorte a darne notizia con un lungo e sentito post su Facebook: l'associazione si dedica al recupero di protesi di arti con l'obiettivo di donarle e riutilizzarle nei paesi in via di sviluppo dove vi è enorme carenza, nella fattispecie a diversi centri riabilitativi dell'Africa Sub-Sahariana. "Grazie a tutti, amici. Sento la vostra vicinanza e vi ringrazio con il cuore. Sono in mille pezzi, ma magari un giorno voi mi aiuterete a rimetterli assieme. Vi voglio bene"

VERONA. "Raggiungerò il Sudafrica o morirò provandoci".

Luca Falcon è morto domenica 3 marzo in un incidente stradale in Angola, mentre stava attraversando l'Africa con l'obiettivo di raggiungere il paese più a sud del continente: la dinamica non è ancora molto chiara, quello che si sa con certezza è che il 35enne veronese, che nel 2020 assieme alla moglie Giulia Trabucco aveva fondato l'associazione no-profit "Karma on the road", è spirato per le ferite riportate in uno scontro tra la sua moto e un camion.

A dare la notizia è stata proprio lei, con un lungo messaggio sulla pagina Facebook dell'associazione.

"Domenica 3 marzo, il giorno dopo il suo 35esimo compleanno, Luca è morto in un incidente stradale con un camion in Angola - scrive Giulia Trabucco -. La dinamica non è molto chiara, non ho ancora il referto della polizia, ma è davvero irrilevante. Il fatto che è che l'amore della mia vita non c'è più. Lui era felice, il post del suo compleanno lo dimostra, inoltre mi hanno detto che è stato istantaneo, non si deve essere accorto di niente. Almeno sappiamo che si è spento facendo ciò che amava di più nella vita: viaggiare in moto".

Nel 2016 Luca Falcon era stato investito da un'auto mentre rientrava dal lavoro in sella alla sua moto. Per un anno era stato costretto a restare a letto e, nel 2019, dopo quaranta operazioni e due anni di riabilitazione, i medici erano stati costretti ad amputargli la gamba sinistra. Tanti si sarebbero arresi, ma non il giovane veronese che, dopo aver affrontato un altro percorso riabilitativo e trovato la protesi giusta, è tornato non solamente a camminare ma anche a viaggiare in moto e, proprio in quel momento, si rese conto di quante persone persone al mondo abbiano un problema uguale al suo ma siano impossibilitate ad avere una protesi.

Ecco, allora, che quattro anni fa era nata "Karma on the road" con l'obiettivo di "sensibilizzare il prossimo riguardo a tutti i problemi che devono affrontare gli amputati" come si legge sul sito internet. La no profit fondata da Luca Falcon e Giulia Trabucco collabora con Legs4Africa, un'associazione inglese che si occupa del recupero di protesi di arti da molti paesi con l'obiettivo di donarle e riutilizzarle nei paesi in via di sviluppo dove vi è enorme carenza, nella fattispecie a diversi centri riabilitativi dell'Africa Sub-Sahariana.

Il 4 febbraio scorso il giovane veronese era partito, da solo, per un lungo viaggio in Africa, documentando la sua avventura con foto e post sui social. Il dolore è enorme, ma la moglie di Falcon promette che onorerà la sua memoria per raccontare chi era Luca, del suo coraggio e del loro operato.

"Io e lui - conclude Giulia - abbiamo messi tutti noi stessi per superare l'incidente in cui era stato investito nel 2016. abbiamo deciso di vedere il lato positivo, lui è stato una roccia e ha lottato per tornare a vivere e ispirare gli altri. Abbiamo fondato Karma on the Road e abbiamo aiutato tante persone. Nel 2016 c’era qualcosa da imparare e lo abbiamo fatto al 100% , senza lasciare niente di intentato, lavorando gratis per un futuro migliore per tanti. Il bene fatto rimane e sarò sempre orgogliosa di averlo fatto con lui. Ora però non vedo cosa dovrei imparare da tutto questo. Il buio ha preso il posto della speranza… forse l’ho usata tutta in questi anni di conquiste, o più probabilmente mi è stata portata via con lui. Ammetto di essere incazzata nera e totalmente delusa dalla vita. Non so se mi passerà mai… Mio marito, il mio Scronky come lo chiamo io, è l’uomo migliore che abbia mai conosciuto, la mia “persona preferita”, il primo a cui volevo raccontare ogni cosa, a cui chiedevo consigli e con cui volevo continuare a condividere la mia vita, divertendoci e facendo del bene. Pensate che già gli rompevo le scatole per fare il rinnovo delle promesse nel 2028… io non so cosa dire, so solo che sento un vuoto che mi strappa l’anima. So che gli volevate bene e per questo vi giuro che onorerò la sua memoria. Il docu-film uscirà e sarà la testimonianza della sua forza, del suo immenso coraggio e di quanto lui ed io siamo riusciti a fare da soli in questi anni. Nessuno dimenticherà, io non potrò mai.

Mi sto interfacciando con l’ambasciata italiana in Angola perché torni a casa il prima possibile e appena avrò notizie comunicherò a tutti voi dove e quando avverrà il suo funerale, che sarà civile come lui voleva.

Grazie a tutti, amici. Sento la vostra vicinanza e vi ringrazio con il cuore. Sono in mille pezzi, ma magari un giorno voi mi aiuterete a rimetterli assieme. Vi voglio bene".

Anche il governatore veneto Luca Zaia ha voluto Luca Falcon: "Con con la sua determinazione e tenacia era riuscito a diffondere nel continente africano un meraviglioso messaggio di pace e di cura - queste le sue parole - soprattutto nei confronti degli ultimi, come i bambini vittime delle guerre a cui ha donato centinaia di protesi ortopediche. Il Veneto piange la sua scomparsa e sentirà la mancanza tra i suoi cittadini di un uomo che ha fatto della solidarietà e dell’impegno nei confronti dei deboli e degli oppressi la sua missione. Ci stringiamo tutti alla moglie, ai parenti e agli amici che hanno ricevuto questa terribile notizia. La dedizione e il coraggio dei volontari come Luca Falcon che si impegnano per la pace e il benessere degli strati più poveri ed emarginati della società sono inestimabili. La loro scomparsa è una tragedia che colpisce non solo le persone a cui dedicavano il loro impegno, ma anche l’intera comunità internazionale che beneficia del loro lavoro. Offro le mie più sincere condoglianze alla moglie, alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che hanno incrociato la strada di Luca, sperando che il suo sacrificio non sia stato inutile, ma possa ispirare altri a continuare la sua missione di generosità e altruismo".