Mancano gli alloggi per i lavoratori stagionali, il coordinamento imprenditori chiede di trasformare gli alberghi dismessi in foresteria

Un'opportunità per rispondere all'esigenza di alloggio diffusa tra lavoratori stagionali (di tutti i settori, non solo quello turistico) e pendolari. Mauro Paissan: “Una soluzione concreta e utile anche per le imprese”

TRENTO. In Trentino mancano alloggi per i lavoratori stagionali. Una condizione alla quale si stanno cercando diverse soluzioni, come quella di mettere a disposizione di cuochi, camerieri, ma

non solo, delle strutture alberghiere dismesse.

Il Coordinamento Provinciale Imprenditori (CPI) esprime a questo proposito “pieno sostegno alla proposta di trasformare gli alberghi dismessi in foresteria per i lavoratori”.

La proposta, contenuta nella variazione di bilancio 10/2024 che prevede la modifica della legge provinciale per il governo del territorio, introduce “la possibilità che gli alberghi dismessi siano destinati a ospitare, oltre al personale di strutture alberghiere, anche lavoratori di altri settori”.

Un'opportunità per rispondere all'esigenza di alloggio diffusa tra lavoratori stagionali e pendola

L'obiettivo è quello di gestire in modo efficace una problematica dilagante che impatta negativamente sul tessuto economico e sociale del Trentino.

“La carenza e scarsità di alloggi per i lavoratori e le loro famiglie è un problema serio, da tempo ormai evidenziato, ed è un freno allo sviluppo del nostro territorio,” afferma Mauro Paissan, Presidente del CPI. “La trasformazione degli alberghi dismessi in foresteria è una soluzione concreta e utile sia per le imprese che per i lavoratori”, aggiunge, invitando la Giunta ed il Consiglio provinciale a prendere in considerazione e approvare la proposta.