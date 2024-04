Neve in quota, prorogata la chiusura di due provinciali in Lessinia e sul Baldo: ecco i dettagli

Foto d'archivio

VERONA. Dall'Alta Lessinia al Baldo: con le nevicate degli scorsi giorni la Provincia di Verona ha deciso di prorogare fino al 10 maggio la chiusura di alcune strade in quota (che generalmente rimangono chiuse ogni anno tra i mesi di novembre e aprile).

A confermarlo sono le stesse autorità provinciali: a rimanere chiuse saranno le provinciali 14/Dir nei comuni di Erbezzo e Bosco Chiesanuova e la provinciale 8 “del Baldo” a Ferrara di Monte Baldo e Malcesine.

In particolare per quest'ultima, la chiusura al traffico è stata prorogata fino al 10 maggio anche in territorio trentino dalla Provincia autonoma di Trento. Come anticipato, la proroga si è resa necessaria per le ultime nevicate visto che, di norma, il traffico su entrambe le provinciali può tornare a scorrere da aprile.