Perde il controllo del Suv e finisce sui gradini, momenti di paura per un conducente

Foto del profilo Instagram "Trentino on the road"

CAVALESE. Qualche momento di paura quando un Suv è finito sui gradini di un'abitazione in val di Fiemme. Fortunatamente non ci sono stati feriti o persone coinvolte mentre è dovuto intervenire il carroattrezzi per rimuovere il veicolo.

L'incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 18 gennaio in via Cacciatori a Cavalese. Un'uscita causata probabilmente dall'asfalto reso particolarmente insidioso dal ghiaccio.

L'estesa nevicata che nelle scorse ore ha interessato molte zone del Trentino si è trasformata in pioggia a quote medio-basse. Complice anche l'abbassamento delle temperature le strade, ma anche piazze e marciapiedi, sono diventati molto scivolosi.

Un conducente ha perso il controllo dell'auto e, dopo aver sbandato, è uscito di strada. A quel punto la vettura è finita sulla scale e si è bloccato il bilico sulla rampa.

Nessuna persona è rimasta coinvolta e non ci sono state conseguenze a causa dell'incidente. Solo tanta paura per fortuna. Qualche ora di lavoro per il carroattrezzi per la messa in sicurezza e la stabilizzazione del Suv, per poi procedere alla rimozione e al ripristino del passaggio.