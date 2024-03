Pioggia e cadute di alberi in Valsabbia: chiusa la strada nei pressi del municipio di Roè Volciano a causa di uno smottamento

ROE' VOLCIANO. Pioggia e vento si stanno abbattendo in queste ore anche sulla Valsabbia, provocando danni e disagi alla circolazione.

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 marzo, verso le 14.35, un grosso albero è caduto sulla carreggiata, in via Roma. Sul posto è intervenuta l'aggregazione polizia locale Valle Sabbia assieme a vigili del fuoco e protezione civile, che hanno rimosso l'arbusto dalla strada e ripristinato la viabilità, che è rimasta interrotta per circa un'ora.

Poco dopo gli agenti sono dovuto recarsi in via IV Novembre a causa della caduta di un'altra pianta, nei pressi del municipio. In realtà si tratta di uno smottamento, visto che, come si evince dalla foto, sulla strada è precipitato anche materiale detritico. La strada è strada è stata chiusa al traffico sino a nuova disposizione.

A Gavardo, invece, sulla strada provinciale 57 viene segnalata la presenza di molta acqua. E' stato interessato il settore manutenzione strade della provincia di Brescia.