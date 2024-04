Precipitano con il quad in una scarpata: una donna di 42 anni ricoverata in condizioni molto gravi al Santa Chiara. Complicato e spettacolare l'intervento del soccorso alpino

Per l'uomo che si trovava con lei a bordo del mezzo solo contusioni ed escoriazioni. I tecnici del soccorso alpino hanno dovuto calarsi in corda doppia lungo la parete e la donna, dopo le prime cure, è stata riportata sul pianoro imbarellata e grazie ad un contrappeso. L'operazione è stata ad alto coefficiente di difficoltà

MEZZANE. E' ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale Santa Chiara di Trento una donna di 42 anni originaria di Caldiero (Verona), precipitata in una scarpata mentre, assieme ad un amico - un 46enne di Verona - stava percorrendo a bordo di in un quad una strada sterrata in località Castagnè, nel comune di Mezzana.

L'incidente si è verificato poco dopo le ore 15 di oggi, domenica 7 aprile: sul posto si sono portati i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Uno dei soccorritori si è calato in corda doppia lungo la scarpata sino a raggiungere il luogo dove era riversa la donna, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, dopo averla persa al momento dell'impatto.

Subito le sue condizioni sono apparse molto gravi, visto che presentava diversi possibili traumi costali e una ferita all'addome. Anche gli altri componenti della squadra del soccorso alpino, compresa un'infermiera, sono scesi lungo la parete, affiancati successivamente dal medico e dal tecnico dell'elisoccorso decollato da Trento, verricellati nelle vicinanze.

La 42enne è stata sottoposta alle prime cure urgenti e, dopo essere stata stabilizzata e imbarellata, è stata sollevata "in contrappeso" in un pianoro e lì caricata a bordo dell'elicottero, che l'ha trasportata all'ospedale Santa Chiara.

L'uomo che è precipitato con lei era riuscito a risalire autonomamente è stato trasportato in ospedale per medicare le escoriazioni e per gli accertamenti del caso. Il quad è stato recuperato e messo in sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti a anch'essi con l'elicottero.