Rubano dell'olio al supermercato per scambiarlo con delle dosi di cocaina, fermati e denunciati due pregiudicati: saranno espulsi dall'Italia

Sono state 8 le bottiglie di olio rubate in un supermercato del centro cittadino; poco dopo il furto, tre bottiglie, uno dei due uomini, le aveva scambiate con una dose di cocaina, mentre al momento del controllo si trovava in cerca un ulteriore acquirente per le rimanenti bottiglie

BOLZANO. Rubano dell'olio dal supermercato per scambiarlo con delle dosi di cocaina. E' quello che è successo nella serata di ieri a Bolzano e che ha fatto finire nei guai due stranieri colpiti poi da un provvedimento di espulsione.

Nella serata di ieri, nel corso dei consueti controlli nella zona di piazza Verdi, un equipaggio della Squadra “Volanti” della Questura ha notato due uomini che, vista avvicinarsi la “Pantera” della Polizia, cercavano di cambiare strada, allungando il passo per sottrarsi al probabile controllo.

Gli agenti hanno quindi deciso di avvicinarli e di procedere alla loro identificazione. In questo contesto, uno di essi – cittadino marocchino già conosciuto alle Forze dell’Ordine – è stato trovato in possesso di cinque bottiglie di olio di una nota marca, mentre l’altro – un cittadino afgano, in relazione al quale sono tuttora in corso accertamenti sulla sua identità – aveva con sé una tronchese, occultata sotto gli abiti.

Quest'ultimo è stato subito denunciato per porto illegale di oggetti atti ad offendere, il nordafricano, non avendo la possibilità di giustificare l’acquisto della merce, messo alle strette, ha confessato che aveva rubato 8 bottiglie di olio in un supermercato del centro cittadino; poco dopo il furto, 3 le aveva scambiate con una dose di cocaina, mentre al momento del controllo si trovava in cerca un ulteriore acquirente per le rimanenti bottiglie.

Ricostruita la vicenda, il cittadino marocchino, che risultava anche inottemperante al divieto di dimora nella Provincia di Bolzano, veniva quindi denunciato per furto e per violazione del provvedimento menzionato.

Il questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha immediatamente disposto l’avvio dell’iter che possa condurre entro pochi giorni all’espulsione dei due soggetti, entrambi irregolari in Italia, con il conseguente trasferimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri in attesa di essere scortati nei rispettivi Paesi di origine.