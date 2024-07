Tragedia in Brasile: morti in un incidente stradale il 19enne Gianluca Salvetti, giovane promessa del calcio a 5 italiano e il papà Rafael

L'auto su cui viaggiavano con la figlia minore di Rafael, ricoverata in gravi condizioni, è uscita fuori strada per evitare l'impatto con un'altra vettura. Enorme il cordoglio in tutto il mondo dello sport italiano: Gianluca si sarebbe trasferito alla Roma ed era pronto a spiccare il volo dopo aver indossato più volte anche la maglia azzurra della nazionale Under 19

CURITIBA (Brasile). Una notizia terribile ha sconvolto il mondo del calcio a 5 e, più in generale, dello sport italiano.

Nel pomeriggi di oggi, lunedì 29 luglio, l'ex calciatore e ora allenatore Rafael Salvetti e il figlio Gianluca, uno dei talenti più puri del futsal azzurro, con alle spalle già diverse convocazioni in nazionale, sono morti in un tragico incidente stradale che si è verificato lungo la strada BR 277, una strada di grandi dimensioni che attraversa lo stato di Paranà. E', invece, ricoverata in gravi condizioni la sorella minore di Gianluca.

Come riporta il sito www.calcioa5anteprima.com "in quel momento sulla zona stava piovendo e le condizioni ambientali non erano delle migliori (ricordiamo che in Brasile siamo in pieno inverno): l'auto guidata da Rafael Salvetti, all'altezza della curva che porta al casello di Porto Amazonas, è uscita fuori strada, a quanto pare per evitare l'impatto con un'altra vettura che procedeva in senso opposto. L'urto è stato violentissimo, Rafael e il figlio Gianluca sono deceduti sul colpo: avevano rispettivamente 47 e 18 anni. Altre due persone sono state ricoverate all'Hospital do Rocio di Campo Largo".

Gianluca Salvetti era uno dei grandi talenti in rampa di lancio del calcio a 5 italiano: nelle ultime tre stagioni aveva militato nel settore giovanile del Futsal Giorgione, società di Castelfranco Veneto che partecipa al campionato di serie B e aveva più volte indossato la maglia della Nazionale Italiana Under 19, con cui aveva partecipato anche agli Europei.

Da poche settimane era stato ufficializzato il suo passaggio alla Roma che, dopo un lungo corteggiamento, lo aveva portato nella capitale. Il padre Rafael, ex giocatore professionista in Italia con diverse squadre (il figlio Gianluca era infatti nato a Terni, ai tempi in cui il papà militava nella squadra umbra), dopo aver appeso gli scarpini al chiodo era diventato allenatore: nell'ultima stagione aveva guidato l'Acel Chopinzinho, ma il suo ritorno in Italia era cosa fatta, visto che poche settimane or sono, aveva assunto la conduzione tecnica dei marchigiani del Chemiba Cerreto d'Esi.

Enorme il cordoglio in tutta Italia.