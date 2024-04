Tragedia in Valsugana, muore giovane mamma: Zeljka lascia un bambino e il compagno

TRENTO. E' una tragedia che ha colpito la comunità di Scurelle quella avvenuta nelle scorse ore con la morte della giovane mamma Zeljka Dereh vittima a soli 32 anni di un tremendo incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 108 che collega la Valsugana e l'Altopiano della Vigolana.

Il cuore di Zeljka ha smesso di battere questa notte all'ospedale Santa Chiara di Trento dove era stata trasportata in condizioni gravissime dopo essere stata estratta dalle lamiere dell'auto e rianimata dai sanitari. Le ferite gravi riportate, però, non le hanno consentito di vivere.

Zeljka Dereh era arrivata in Trentino negli anni '90 e aveva trovato il suo amore con il quale aveva creato una famiglia con la nascita pochi anni fa di un figlio. Lavorava in un locale della zona mentre il compagno è un artigiano.

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri. La giovane aveva appena terminato di lavorare e stava tornando a casa dalla sua famiglia.

Ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada finendo per schiantarsi violentemente nella scarpata del fiume Centa.

L'allarme è scattato immediatamente, la giovane era rimasta incastrata fra le lamiere e una volta estratta era in arresto cardiaco.

I soccorsi sanitari in un primo momento sono riusciti a rianimarla ma le sue condizioni erano disperate. Nella notte, purtroppo, il decesso all'ospedale di Trento dove era stata trasferita