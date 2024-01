Tragedia sfiorata in montagna: uno scialpinista resta sotto una valanga, viene salvati dai compagni di uscita. Trasportato in elicottero all'ospedale

Una valanga si è staccata in val di Braies e ha coinvolto un gruppo di scialpinisti. Una persona è rimasta sotto la neve ma è stata salvata dai compagni escursione. Il ferito trasportato in elicottero all'ospedale

VAL DI BRAIES. E' stato sepolto da una valanga ma è stato fortunatamente salvato dai compagni di escursione. Si è rischiata la tragedia sulle montagne dell'Alto Adige.

Il distacco è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 14 gennaio, in val di Braies. La valanga ha colpito un gruppo di scialpinisti e una persona è rimasta sotto la coltre di neve.

La prontezza di riflessi dei compagni di uscita è stata fondamentale. Gli amici l'hanno subito individuato e liberato per riportarlo in superficie mentre sono stati allertati i soccorsi.

A intervenire le unità del soccorso alpino, l'elicottero Pelikan 2 e la Guardia di finanza di Prato alla Drava. Dopo una prima assistenza lo scialpinista, che ha riportato ferite lievi, è stato trasferito all'elicottero di Brunico.

Nella giornata di ieri un distacco è avvenuto anche a passo Oclini. Anche in quel caso è rimasto coinvolto un gruppo di scialpinisti. Una persona era rimasta coinvolta ma non sepolta, salvi anche gli altri componenti del gruppo. Inoltre la massa non aveva raggiunto le piste (Qui articolo).

La settimana scorsa, nella zona di Racines, due giovanissimi erano stati travolti e sepolti da una valanga. Salvati dal rapido intervento della macchina dei soccorsi (Qui articolo). Sono diversi nel corso di questa stagione invernale i soccorsi a causa di valanghe sulle montagne.

In Trentino Alto Adige, spiega il report bollettini valanghe, il grado di pericolo è 2 moderato. I nuovi accumuli di neve ventata possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali al di sopra del limite del bosco. Ciò anche in prossimità del limite del bosco. Sfavorevoli sono principalmente i canaloni e le conche.

Gli accumuli di neve ventata sono ben individuabili dall'escursionista esperto, dovrebbero se possibile essere evitati. Le valanghe sono a livello isolato di dimensioni medie. Già una valanga di piccole dimensioni, viene spiegato, può provocare il trascinamento e la caduta degli amanti di sport invernali.

Inoltre sono ancora possibili a livello molto isolato valanghe per scivolamento di neve, specialmente sui pendii ripidi esposti a est, sud e ovest al di sotto dei 2.600 metri circa. Le valanghe per scivolamento di neve sono a livello isolato di dimensioni piuttosto grandi, specialmente nelle regioni con tanta neve. Evitare le zone con rotture da scivolamento.