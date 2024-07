"Un bastian contrario, contro l'omologazione e la banalità", Nereo Pederzolli ricorda l'amico Tiziano Bianchi: "I vini? Ha sempre battagliato per difendere la territorialità"

TRENTO. “E' sempre stato un bastian contrario. Una persona contro l'omologazione, la banalità e la standardizzazione”. Usa queste parole il 'nostro' Nereo Pederzolli, giornalista de il Dolomiti, amico e collega, di Tiziano Bianchi morto nelle scorse ore assieme alla madre a Brentonico. Una notizia che ha lasciato sotto shock un'intera comunità.

“Tiziano – ricorda Nereo – è sempre stato una persona che diceva quello che pensava. Non aveva di certo peli sulla lingua e nel settore del vino ha sempre dato battaglia per difendere la territorialità”.

Giornalista e blogger, Tiziano Bianchi ha sempre avuto uno sguardo curioso e a volte provocatorio, verso la politiche agricole; appassionato di vino è tra i fondatori di Skywine - Quaderni di Viticultura e di Trentino Wine.

“Di certo non vedeva di buon occhio i colossi del vino” continua Pederzolli. “Questo perché – prosegue – snaturano il territorio omologando il vino, non rispettando le singole peculiarità dei vitigni”.

Ma non solo. Tiziano Bianchi difendeva i piccoli viticoltori. “Portava il vino oltre il bicchiere, entrando nei sogni, nel mito” spiega ancora Nereo Pederzolli ricordando come non amasse “le definizioni standardizzate, mirava al sodo e all'essenza”.

Tante le iniziative messe in piedi che lo hanno visto protagonista per salvaguardare i micro produttori e mettere in contatto le varie esperienze sul territorio. “Tiziano ha sempre agito – conclude Pederzolli - nel rispetto supremo di chi fa la vite per fare il vino indipendentemente dal mercato”.