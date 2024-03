Un elicottero dei soccorsi (VIDEO) precipita sul Monte Rosa durante il salvataggio di una persona caduta in un crepaccio, tragedia sfiorata e miracolati i soccorritori

Un elicottero con a bordo 4 soccorritori è precipitato sul Monte Rosa nella zona della Capanna Regina Margherita a 4.554 metri di quota. L'incidente durante un'operazione di soccorso per salvare una persona precipitata in un crepaccio. L'assessore alla Sanità del Piemonte: "Operano in condizioni estreme e mettono la loro vita in gioco per salvare gli altri"

MONTE ROSA. Un elicottero è precipitato sul Monte Rosa. Una tragedia, per fortuna, solo sfiorata. Tutti gli occupanti sarebbero, infatti, usciti miracolosamente senza gravi conseguenze dallo schianto in quota. Non sono ancora chiare le ragioni dell'incidente e sono state aperte le indagini del caso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, sabato 16 marzo, sul versante piemontese del Monte Rosa quando il soccorso alpino è stato allertato per un escursionista caduto in un crepaccio in un'area di confine tra Italia e Svizzera. I soccorritori si sono levati in volo ma l'elicottero ha iniziato a perdere quota nella zona di Capanna Regina Margherita a 4.554 metri, il rifugio alpino più alto d’Europa sulla vetta di punta Gnifetti.

E' stata una questione di pochi minuti e ormai senza controllo il mezzo è finito a terra. A mobilitarsi Air Zermatt e il soccorso alpino valdostano che in elicottero hanno raggiunto la zona per soccorrere e portare a valle le persone coinvolte nell'incidente.

Le 4 persone a bordo dell'elicottero (pilota, tecnico del soccorso alpino, tecnico di volo e cinofilo) sono, secondo le prime informazioni, in buone condizioni e sono state trasferite all’ospedale di Borgosesia per gli accertamenti e gli approfondimenti del caso. Al momento dell’incidente il personale sanitario si trovava al campo base in attesa di essere recuperato per la gestione del paziente, recuperato vivo dal crepaccio.

Il direttore generale di Azienda Zero, Adriano Leli, e il direttore dell’elisosoccorso, Roberto Vacca, hanno subito raggiunto la base dell’elisoccorso dell’ospedale di Borgosesia per incontrare il personale. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, subito informati dell'accaduto in quota, si sono messi in contatto con le autorità sanitarie per seguire l'evolversi della situazioni.

"Esprimiamo solidarietà al pilota e all’equipaggio dell’elicottero del 118 precipitato oggi pomeriggio mentre stava effettuando un intervento alla Capanna Regina Margherita, sul Monte Rosa", il commento dell'assessore regionale alla Sanità. "Sto seguendo da vicino l’evolversi della situazione. Gli accertamenti sanitari verranno eseguiti all’ospedale di Borgosesia, il personale coinvolto nell’incidente pare non aver subito particolari conseguenze. Vanno sottolineate le condizioni estreme in cui spesso si trovano a operare questi professionisti del soccorso, che mettono in gioco la propria vita per salvare quella degli altri".