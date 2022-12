***Covid: lettera Ue, vigili su voli da Cina, serve risposta coordinata

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 dic - «Alla luce dell'abolizione delle restrizioni ai viaggi annunciata dal governo cinese, che entrerà in vigore l'8 gennaio prossimo, invito a rimanere molto vigili poiché i dati epidemiologici o i test affidabili per la Cina sono piuttosto scarsi, la copertura vaccinale generale in Cina è bassa e non esiste una decisione di equivalenza tra i certificati di vaccinazione o di guarigione cinesi e il certificato digitale Covid 19 dell'Unione europea». Lo scrive la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, in una lettera ai ministri competenti dei 27 Paesi dell'Unione. «Vorrei invitarvi a valutare le vostre attuali pratiche di sequenziamento del virus - sottolinea Kyriakides -: se sono state ridimensionate a causa della nuova fase domestica, potreste prendere in considerazione l'idea di aumentarle nuovamente». Secondo Kyriakides «sarebbe poi importante continuare o avviare una sorveglianza delle acque reflue, che includa le acque di scarico degli aeroporti principali» perché «se compare una nuova variante del virus Sars-CoV2, in Cina o nell'Ue, dobbiamo individuarla tempestivamente per essere pronti a reagire rapidamente». La commissaria Ue ricorda inoltre che «il Comitato per la sicurezza sanitaria dell'Ue ha dimostrato che esiste un ampio consenso sul fatto che i Paesi membri debbano agire in modo coordinato se vogliamo che le misure siano efficaci». «L'informazione e la trasparenza sulle misure e un approccio basato sulla scienza sono stati i nostri principi guida per tutta la durata della pandemia e continuano ad essere fondamentali in questa fase se vogliamo proteggere efficacemente l'Ue da minacce sanitarie internazionali di questa natura», aggiunge, notando che nell'incontro di ieri del Comitato «alcuni Stati membri hanno proposto misure come i test a campione sui viaggiatori». L'ambizione, conclude, è «coordinare le nostre risposte e le nostre misure nel modo più efficace e scientifico possibile». Red-Ppa-

(RADIOCOR) 30-12-22 12:07:14 (0194)NEWS,SAN 3 NNNN