***Iva: Gentiloni, l'evasione e' molto forte, in particolare in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 8 dic - “L’evasione dell’Iva è molto forte e in particolare in Italia”. Lo ha detto il commissario all’economia Paolo Gentiloni presentando le proposte per contrastare l’evasione dell’imposta nella Ue. L’evasione dell’Iva in Italia misurata dallo scarto tra quanto riscosso e l’incasso preventivato è di circa il 30% dell’intera evasione nell’Unione, nel 2020 26,2 miliardi di euro, l’ammontare in termini assoluti più alto di tutti i paesi membri.Aps

(RADIOCOR) 08-12-22 14:00:45 (0291)EURO 3 NNNN