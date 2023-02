***Bici: su Pinarello il socio fondatore Fausto avra' diritto di prima offerta

Sulla quota dell'80% messa in vendita da L Catterton(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 feb - Oltre un mese e mezzo. Tanto è il tempo a disposizione di Fausto Pinarello, presidente e uomo simbolo dell’omonimo gruppo veneto produttore di bici da corsa di altissima gamma, per realizzare un sogno: formulare un’offerta al fondo L Catterton, attuale azionista di controllo con l’80%, per tornare in possesso della propria creatura. Se, come e con quali partner ciò avverrà al momento è difficile da ipotizzare. Certo, invece, è il percorso che L Catterton dovrà seguire per cedere la partecipazione. A stabilirlo è l’articolo 20 dello statuto societario, consultato da Radiocor, che mette due punti fermi. Innanzitutto il fondo deve informare Fausto Pinarello, che detiene il 19% circa del capitale, e il cda di voler avviare la cosiddetta “exit”: cosa già avvenuta a inizio gennaio. In secondo luogo, lo stesso Pinarello avrà il diritto di prima offerta per la quota di L Catterton, da formulare in massimo 90 giorni, dunque entro fine marzo. Una volta ricevuta, il private equity potrà valutarla e, nel caso non la giudicasse adeguata, aprire un’asta e cedere a un terzo soggetto, ma solo se quest’ultimo formulerà una proposta più ricca. L’esercizio 2022-2023, che si concluderà il prossimo 30 giugno, per Pinarello si annuncia in forte crescita con un robusto aumento sia dei ricavi (arrivati a 78 milioni lo scorso 30 giuno) sia del margine operativo lordo (oltre 9 milioni): per questo, il fondo L Catterton si aspetta un consistente “upside” rispetto al prezzo che ha pagato per comprare Pinarello nel 2017, al tempo valutato circa 90 milioni di enterprise value. Appare complicato che Fausto Pinarello possa formulare da solo un’offerta per tutta la quota di L Catterton; più plausibile – nel caso decidesse di sfruttare il diritto di prima offerta – che si muova in alleanza con un investitore istituzionale, con geometrie tutte da definire. In caso di successo, il nuovo azionariato potrebbe anche essere simile a quello attuale, solo con un altro fondo al posto di L Catterton. In alternativa, toccherà al fondo trovare un acquirente ma difficilmente l’operazione potrà essere “ostile” a Fausto. Che

