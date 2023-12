Borsa: Europa verso avvio positivo, partono le scommesse sul taglio dei tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 dic - Le Borse europee si apprestano ad avviare un’altra seduta in rialzo, in scia alle buone performance registrate ieri con Piazza Affari che ha superato la soglia dei 30 mila punti. Un dato che colloca la Borsa di Milano in cima alla classifica dei listini del Vecchio Continente nel 2023. Così i future dell’Euro Stoxx 50 viaggiano in rialzo dello 0,22%, quelli del Ftse Mib di Milano dello 0,27%, quelli del Cac 40 di Parigi guadagnano lo 0,15%, mentre quelli del Dax 40 di Francoforte lo 0,13%. A guidare le borse saranno come sempre le attese per le mosse delle banche centrali. Ieri Isabel Schnabel, considerata tra i membri più rigorosi del consiglio della Bce, ha definito «abbastanza improbabile» un ulteriore rialzo dei tassi a causa del ridimensionamento dell’inflazione. Parole che il mercato ha interpretato come un segnale premonitore per una inversione di rotta della politica monetaria. Per questo le date del 13 e 14 dicembre diventano particolarmente importanti, quando ci saranno le prossime riunioni della Fed e della Bce. Gli investitori scommettono dunque su un taglio dei tassi da parte dell’Eurotower già a partire da marzo e su una riduzione complessiva di 150 punti base per l’intero 2024. Prova ne è il mercato obbligazionario dove i rendimenti dei titoli di Stato proseguono la loro rapida discesa: lo spread Btp/Bud è a 174. Simili anche le attese per le mosse della Fed, che dovrebbe abbassare i tassi Usa sempre di 150 punti base con un primo intervento a marzo ma in questo caso Wall Street si è mossa con prudenza e ha chiuso in modo contrastato con il Dow Jones in calo dello 0,22%. Oltreoceano l’attenzione è rivolta anche ai dati macroeconmici: oggi c’è attesa per i dati sull’occupazione Adp. Sul fronte asiatico la Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in sostenuto rialzo, con l’indice di riferimento Nikkei che segna un aumento del 2,04%. Da segnalare che la Banca centrale cinese ha effettuato 240 miliardi di yuan (circa 33,74 miliardi di dollari) di pronti contro termine attivi a sette giorni a un tasso di interesse dell’1,8%. L’operazione mira a «mantenere ragionevole la liquidità nel sistema bancario e ampio», ha affermato la Banca popolare cinese in una nota. Sul mercato valutario, l'euro debole a 1,0783 (1,0794 alla vigilia). Ancora in calo il gas naturale sui 38 euro al MWh (-4,9%). In timida salita il petrolio con il Wti di gennaio scambiato a 72,35 dollari al barile (+0,04%) e il Brent di febbraio a 77,37 dollari (+0,22%). Lab-

