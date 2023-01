***Davos: Onu, Guterres denuncia major petrolifere, sapevano da 40 anni impatto su clima

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Davos, 18 gen - "Alcuni colossi petroliferi hanno spacciato per anni la grande menzogna" sul riscaldamento globale. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres nel suo intervento al World Economic Forum pochi giorni dopo la pubblicazione di uno studio su cosa sapeva di questo rischio la ExxonMobil quarant'anni fa. "Alcuni produttori di combustibili fossili erano ben consapevoli negli anni '70 che il loro prodotto di punta avrebbe bruciato il pianeta - ha detto Guterres -. Ma come avvenuto per l'industria del tabacco, hanno ignorato la loro stessa scienza". Guterres ha aggiunto che "i responsabili debbano essere perseguiti" come è avvenuto per le compagnie del tabacco. Per la stessa ragione, l'attuale aumento della produzione è "follia".Cop

