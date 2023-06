Fed: Powell, tassi fermi per avere piu' tempo, forse ancora due rialzi nel 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 giu - "Abbiamo tenuto i tassi fermi per darci più tempo per prendere le prossime decisioni. Il Fomc - il braccio di politica monetaria della Fed, ndr - crede che potrebbe essere adeguato alzare ancora i tassi quest'anno, forse due volte". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, durante la sua testimonianza davanti alla commissione Bancaria del Senato statunitense.

