Ferragamo: -4,8% vendite I semestre a 600 mln, -65,4% utile netto a 21 mln

A fine giugno liquidità per 278 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ago - Salvatore Ferragamo ha chiuso il primo semestre 2023 con vendite per 600 milioni di euro (-4,8% rispetto al primo semestre 2022, -7,2% a tassi di cambio costanti). L’ebit è stato di 47 milioni (-50,8%), riflettendo il programmato aumento degli investimenti, principalmente nella comunicazione. L’ebitda si è attestato a 134 milioni (-25,6%), mentre l’utile netto del periodo è stato di 21 milioni (-65,4%). L’utile netto di pertinenza del gruppo è risultato pari a 22 milioni di euro, rispetto ai 62 milioni di euro del primo semestre 2022. A fine giugno la posizione finanziaria netta vedeva una liquidità di 278 milioni di euro (rispetto ai 309 milioni di euro al 30 giugno 2022). com-emi

