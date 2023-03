###Iren: Armani, con nuovo piano sara' motore di sviluppo per Paese - INTERVISTA

Il Ceo: "Focus su investimenti e rinnovabili"(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mar - “Iren deve diventare un motore di sviluppo per il Paese: possiamo svolgere un ruolo cruciale dall’idroelettrico al termoelettrico, per arrivare a rinnovabili e filiera ambientale, risolvere problemi e creare occupazione”. Così Gianni Vittorio Armani, Ceo della multiutility, commenta in un colloquio con Radiocor l’aggiornamento del piano al 2030, che “dopo quanto accaduto nel 2022 vede confermata la validità dei propri pilastri, ovvero decarbonizzazione, tutela delle risorse e qualità del servizio”.Tra i principali motori di sviluppo del piano, che vede investimenti in crescita a 10,5 miliardi, ci sono le rinnovabili, con obiettivo incrementato a 3,6 GW. Iren lo raggiungerà, spiega il manager, "lavorando principalmente sul solare, dove abbiamo una pipeline importante con 400 MW in autorizzazione e altrettanti con soluzione di connessione. Sull’eolico offshore vediamo grandi opportunità: da piano abbiamo 400 MW ma i progetti in cantiere sono da complessivi 3 GW in Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia: li portiamo in autorizzazione e poi vedremo come e con chi realizzarli, poiché servono capitali enormi. Altri 400 MW ce li aspettiamo dalle comunità energetiche, dove contiamo di far valere la nostra capacità di agire in armonia con i territori". Altro elemento cruciale, continua, sarà lo sviluppo della filiera ambientale e più in generale il fatto che "per i suoi territori Iren debba essere un punto di riferimento e un motore di sviluppo: lo abbiamo già fatto avviando partnership pubblico-privato sull’efficienza energetica. Non è un caso che il nostro piano preveda 3200 assunzioni". Infine il tema della cessione della minoranza delle reti di gas, su cui "entreremo nel vivo a maggio". Avete timori per eventuali impatti sul rating? "Di recente S&P ha confermato il nostro rating con outlook positivo, nel 2022 abbiamo gestito benissimo l’evoluzione del capitale circolante, elemento di criticità nel settore utility".Che

