Juventus: Corte Figc, particolare gravita' violazioni, ripetute e prolungate

«Quadro fattuale di natura essenzialmente confessoria» (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 gen - La sanzione inflitta alla Juventus «deve tenere conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione che il quadro probatorio emerso è in grado di dimostrare». È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza del processo sulle cosiddette “plusvalenze fittizie”. Motivazioni tramite le quali, il 20 gennaio scorso, la Corte federale d’appello ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri.I giudici federali, spiegando i motivi che hanno portato a quantificare la sanzione inflitta, sottolineano più volte da parte della Juventus «la natura ripetuta, su più esercizi, del comportamento censurato e, dunque, la relativa effettiva qualificazione come sistematica» e «la rilevanza del comportamento sulla ripetuta violazione dei principi di verità e correttezza dei bilanci interessati dalle operazioni sopra descritte». Secondo la Corte federale è quindi emerso «un quadro fattuale dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla Fc Juventus e che hanno tutti una natura essenzialmente confessoria». Enr-Fon-

