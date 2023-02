***Mobilita': l'altoatesina Neogy apre il capitale, punta a crescere in Italia

Oggi è terzo operatore sulle stazioni di ricarica elettrica(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 feb - Il gruppo Neogy, specializzato nella infrastrutturazione “intelligente” del territorio per la mobilità elettrica, studia l’apertura del capitale. L'obiettivo, secondo quanto risulta a Radiocor, è supportare un ambizioso piano di sviluppo a livello nazionale con un consistente incremento delle stazioni di ricarica, oggi oltre quota 1000. Neogy è una joint venture paritetica tra Alperia e Dolomiti Energia, rispettivamente multiutility dell'Alto Adige e del Trentino. Oggi, comunque, è già una realtà di primo piano del settore, dietro soltanto a Enel X ed Eni-Plenitude in Italia, ma ora vuole realizzare un nuovo cambio di passo, sfruttando anche le opportunità offerte dal Pnrr. Da qui è nata l'idea di allargare il capitale a nuovi azionisti, dai quali potrebbero arrivare risorse preziose, fermo restando il supporto al progetto da parte di Alperia e Dolomiti Energia, assistiti nel ruolo di advisor finanziario da Mediobanca. Difficile, al momento, ipotizzare le cifre del riassetto, ma è plausibile che l’eventuale nuovo socio finanziario potrebbe arrivare ad avere una quota di minoranza rotonda di Neogy, con il controllo che resterebbe in mano agli attuali soci. che

